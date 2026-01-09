«Сибирь» уступила в овертайме «Локомотиву», завершив домашнюю серию

Новосибирская «Сибирь» в упорнейшей борьбе уступила ярославскому «Локомотиву» в овертайме в заключительном матче своей домашней серии. Несмотря на то что гости дважды выходили вперед, хозяевам удавалось каждый раз быстро сравнивать счет. Настолько равной была игра, что для выявления победителя командам потребовалось дополнительное время. Шайбы Тэйлора Бека и Максима Сушко позволили «Сибири» добиться овертайма, однако в нем точнее оказались хоккеисты «Локомотива». Итоговый счет матча — 2:3 в пользу гостей.