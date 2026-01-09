Диспансеризацию в России расширят скринингами на гепатиты и ВПЧ с 2026 года

По его словам, обследование будет дополнено новыми важными скринингами и станет более ориентированным на репродуктивное здоровье. В программу включат обследования на вирусные гепатиты, в том числе гепатит С, и анализ на вирус папилломы человека (ВПЧ), чего ранее не было. Для женщин также будет введена жидкостная цитология — более точный метод раннего выявления патологий, которые могут привести к бесплодию.