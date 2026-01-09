Диспансеризацию в России расширят скринингами на гепатиты и ВПЧ с 2026 года

В 2026 году в России вступят в силу новые правила диспансеризации взрослого населения. Об этом сообщил главный врач сети клиник «Стратегия здоровья», врач-терапевт Дмитрий Демидик.
По его словам, обследование будет дополнено новыми важными скринингами и станет более ориентированным на репродуктивное здоровье. В программу включат обследования на вирусные гепатиты, в том числе гепатит С, и анализ на вирус папилломы человека (ВПЧ), чего ранее не было. Для женщин также будет введена жидкостная цитология — более точный метод раннего выявления патологий, которые могут привести к бесплодию.
Отдельное внимание уделят маломобильным гражданам и инвалидам. Для них вводится особый порядок: либо будет организована доставка в медучреждение, либо при невозможности выезда пациента к нему домой будет направлена выездная врачебная бригада, передает РИА Новости.
Кроме того, в России произошли изменения в системе обязательного медицинского страхования (ОМС) — из базового бесплатного пакета вывели несколько важных направлений. Теперь лечение некоторых заболеваний больше не будет оплачиваться напрямую из средств ОМС. Речь идет о туберкулезе, ВИЧ-инфекции, болезнях, передающихся половым путем, а также психических расстройствах.