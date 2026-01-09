Ричмонд
Ученый Эйсмонт объяснил, почему ЦРУ не стало раскрывать данные о 3I/ATLAS

ЦРУ отказалось публично раскрывать информацию о комете 3I/ATLAS. Ученый Эйсмонт объяснил, с чем это связано.

Источник: Аргументы и факты

Центральное разведывательное управление США отказалось публично раскрывать информацию о комете 3I/ATLAS, писало Daily Mail. Разведка назвала данные «чувствительной информацией».

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт в разговоре с aif.ru объяснил, с чем это решение ЦРУ могло быть связано.

«ЦРУ не имеет к этому никакого отношения, просто подогревают интерес к этой комете. Свою лепту в это внес астрофизик Леб, который со страшной силой привлек внимание к комете. Многие верили в его рассказы об опасностях, которые якобы несет эта комета, что это чуть ли не космический корабл с экипажем. Но к действительности это не имеет никакого отношения, кроме факта, что такая комета залетела в Солнечную систему», — сказал ученый.

Также Эйсмонт ответил, грозит ли Земле опасность от электропылевой бури от кометы 3I/ATLAS, о которой предупреждал геолог Стефан Бернс.

«Нет, на Землю ничего не обрушится, ничего драматичного не будет. Последствия сильно преувеличены, если не сказать, что вообще придуманы», — подчеркнул он.

