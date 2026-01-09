Ученый Эйсмонт объяснил, почему ЦРУ не стало раскрывать данные о 3I/ATLAS

«ЦРУ не имеет к этому никакого отношения, просто подогревают интерес к этой комете. Свою лепту в это внес астрофизик Леб, который со страшной силой привлек внимание к комете. Многие верили в его рассказы об опасностях, которые якобы несет эта комета, что это чуть ли не космический корабл с экипажем. Но к действительности это не имеет никакого отношения, кроме факта, что такая комета залетела в Солнечную систему», — сказал ученый.