Ученый Эйсмонт объяснил, почему ЦРУ не стало раскрывать данные о 3I/ATLAS

Центральное разведывательное управление США отказалось публично раскрывать информацию о комете 3I/ATLAS, писало Daily Mail. Разведка назвала данные «чувствительной информацией».
«ЦРУ не имеет к этому никакого отношения, просто подогревают интерес к этой комете. Свою лепту в это внес астрофизик Леб, который со страшной силой привлек внимание к комете. Многие верили в его рассказы об опасностях, которые якобы несет эта комета, что это чуть ли не космический корабл с экипажем. Но к действительности это не имеет никакого отношения, кроме факта, что такая комета залетела в Солнечную систему», — сказал ученый.
Также Эйсмонт ответил, грозит ли Земле опасность от электропылевой бури от кометы 3I/ATLAS, о которой предупреждал геолог Стефан Бернс.
«Нет, на Землю ничего не обрушится, ничего драматичного не будет. Последствия сильно преувеличены, если не сказать, что вообще придуманы», — подчеркнул он.