Трамп: операция в Венесуэле могла быть местью со стороны Рубио

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп не исключил, что для родившегося в семье кубинских эмигрантов госсекретаря США Марко Рубио операция в Венесуэле стала «актом мести».
В интервью американскому телеканалу Fox News Трамп рассказал, что Рубио «хорошо знает Кубу», а также отметил, что Гавана «полностью зависит от Венесуэлы финансово и в плане нефти».
Ведущий предположил, что операция Соединённых Штатов в Венесуэле могла быть «местью со стороны Марко».
«Может быть, была», — ответил Трамп.
Напомним, американские военные нанесли удар по Венесуэле, венесуэльский лидер Николас Мадуро, а также его жена Силия Адела Флорес были захвачены и вывезены. Мадуро находится в американском изоляторе. Трамп утверждает, что Венесуэла находится под контролем Соединённых Штатов.
Ранее Трамп заявил, что Куба висит на волоске. По его словам, у американской стороны «не осталось возможностей для давления» на Кубу, кроме «вторжения и взрывов».
Также стало известно, что госсекретарь Соединённых Штатов Марко Рубио представил трёхэтапный план действий в отношении Венесуэлы.