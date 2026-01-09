Ричмонд
В Ростове резко похолодает в начале новой рабочей недели

Ростовчан предупредили о резком похолодании с 12 января.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону на новой рабочей неделе, начиная с понедельника, 12 января, станет заметно холоднее, сообщает Гидрометцентр. Днем температура опустится до −3 градусов, а во вторник, 13 января, — до −5.

Ночью морозы усилятся: в понедельник до −7 градусов, во вторник до −9, а к среде, 14 января, — до −10.

Кроме того, возможны осадки: в понедельник вероятность дождя составляет 63%, а в среду — 75%.

В Ростове резко похолодает в начале новой рабочей недели. Фото: Гидрометцентр.

Напомним, в этом сезоне Ростов почти не видел настоящей зимней красоты — первый снег выпал 8 декабря, но вскоре растаял.

