Синоптик Ильин: 20-градусные морозы в Москве переносятся на неделю

«Двадцатиградусные морозы с выходных переносятся на следующую неделю. Если мы раньше прогнозировали, что в субботу и воскресенье по области похолодает до −17…-20 градусов, то сейчас в субботу ожидается −9…-14 градусов, в воскресенье — −12…17 ночью. Днем в субботу −4…-9, в воскресенье — −8…-13. О двадцатиградусных морозах будем говорить с понедельника на вторник, 13 января, по области они усилится до −18…-23 градусов», — сказал Ильин.