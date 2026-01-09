Ричмонд
Синоптик Ильин: 20-градусные морозы в Москве переносятся на неделю

В Московский регион придут двадцатиградусные морозы. Синоптик Ильин сказал, когда ожидать похолодания.

Источник: ru.freepik.com

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал aif.ru, когда в Московский регион придут 20-градусные морозы.

«Двадцатиградусные морозы с выходных переносятся на следующую неделю. Если мы раньше прогнозировали, что в субботу и воскресенье по области похолодает до −17…-20 градусов, то сейчас в субботу ожидается −9…-14 градусов, в воскресенье — −12…17 ночью. Днем в субботу −4…-9, в воскресенье — −8…-13. О двадцатиградусных морозах будем говорить с понедельника на вторник, 13 января, по области они усилится до −18…-23 градусов», — сказал Ильин.

При этом он отметил, что в Москве в ночь на вторник ожидается около −15…-17 градусов.

«Потом двадцатиградусные морозы отступят. Холоднее будет в юго-западных и западных районах ЦФО. В Москве и на востоке температуры будут более высокими, в ночные часы минимум −10…-12 градусов, днем — −6…-8 градусов», — подчеркнул Ильин.

Ранее синоптик Ильин сказал, что сильная метель обрушится на Москву 9 января.