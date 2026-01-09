Прямой путь к язве: Врач назвала известные обезболивающие, которыми нельзя спасаться от похмелья

Основная проблема совмещения обезболивающих и спиртного заключается в том, что и алкоголь, и многие лекарства в первую очередь метаболизируются в печени. По словам доктора Кашух, такая практика может привести к серьёзным поражениям печени и желудочно-кишечного тракта.
При совместном приёме спиртное и обезболивающие конкурируют за одни и те же ферментные системы. Из-за этого нагрузка на орган значительно повышается, а токсическое действие препаратов возрастает, потому что они медленнее обезвреживаются ферментами и выводятся из организма.
Екатерина Кашух.
Гастроэнтеролог, врач — эксперт лаборатории «Гемотест».
Особую опасность представляет парацетамол. В нормальных дозах он считается безопасным, однако при наличии алкоголя в организме печень начинает вырабатывать избыточное количество токсичных продуктов распада. По словам гастроэнтеролога, даже однократный прием может спровоцировать острое воспаление, а регулярное смешивание грозит развитием печеночной недостаточности. Второй распространенный анальгетик, ибупрофен, оказывает разрушительное воздействие на слизистую оболочку желудка и кишечника.
«Сам по себе препарат довольно агрессивно влияет на защитную функцию слизистой оболочки желудка. В сочетании с алкоголем это действие усиливается, это может привести к эрозиям, язвам, внутренним кровотечениям», — предупреждает собеседница Life.ru.
Чтобы избежать тяжелых последствий для здоровья, врач настоятельно рекомендует строго соблюдать интервалы между приемом лекарств и алкоголем.
«Важно ни в коем случае не пить алкогольные напитки, если пришлось принять обезболивающее. Должно пройти не менее 6−8 часов после приема лекарства, а лучше и вовсе воздержаться от алкоголя в ближайшие сутки. И наоборот, после алкоголя лучше не пить обезболивающие препараты как минимум несколько часов», — резюмировала доктор Кашух.
Кстати, крепкий алкоголь в мороз не согревает, а вредит. Спиртное расширяет сосуды на периферии, заставляя тепло тела уходить наружу. Это создаёт обманчивое ощущение тепла, но на самом деле внутренние органы начинают остывать, что значительно увеличивает риск переохлаждения.
