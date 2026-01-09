Прямой путь к язве: Врач назвала известные обезболивающие, которыми нельзя спасаться от похмелья

«Важно ни в коем случае не пить алкогольные напитки, если пришлось принять обезболивающее. Должно пройти не менее 6−8 часов после приема лекарства, а лучше и вовсе воздержаться от алкоголя в ближайшие сутки. И наоборот, после алкоголя лучше не пить обезболивающие препараты как минимум несколько часов», — резюмировала доктор Кашух.