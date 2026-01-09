Лукашенко: Супруге Мадуро предлагали остаться в Венесуэле перед захватом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что супруге венесуэльского лидера Николаса Мадуро предлагали не покидать страну перед задержанием ее мужа.
По его словам, Силия Флорес отказалась от этого предложения и последовала за мужем в США, где ей были предъявлены обвинения.
— Жене сказали: «Ты можешь остаться, мы к тебе не имеем претензий». Она: «Нет, я с ним». Доставили в Америку и ей наркобизнес пришили, — заявил Лукашенко на церемонии вручения государственных премий в Минске.
Белорусский лидер назвал супругу Мадуро мужественной женщиной. В своем выступлении он также подверг резкой критике американскую правовую систему, заявив, что у США «никакого правосудия не было, нет и не будет», передает Telegram-канал «BELTA».
3 января СМИ сообщили, что американские войска атаковали военные объекты в Венесуэле. «Вечерняя Москва» рассказала о причинах вторжения армии США в страну, захвате президента страны Николаса Мадуро, а также о реакции Венесуэлы и других государств, включая Россию, на произошедшее.
В этот же день Лукашенко категорически осудил акт агрессии США в против Венесуэлы. По словам его пресс-секретаря Наталии Эйсмонт, Венесуэла станет для Вашингтона «вторым Вьетнамом».