Долгострои Кургана, которые не смогли закончить в 2025 году. Фото, видео

В Кургане не успели закончить несколько объектов строительства в этом году.
Несколько ключевых объектов в Кургане не достроили к концу 2025-го. Сроки сдачи элитной пятизвездочной гостиницы и затянувшегося ЖК в центре сдвинули из-за срывов работ. Но за год несколько важных социальных объектов успели ввести в эксплуатацию. О том, что удалось достроить, а где работы продолжатся — в материале корреспондента URA.RU.
Элитная гостиница на Куйбышева.
Строительство первой пятизвездочной гостиницы в регионе, начатое пять лет назад, так и не завершилось в 2025-м — сроки перенесли на середину лета. Активные работы подрядчик ООО «Посад» приступил лишь весной, сейчас достраивают пятый этаж, впереди кровля и отделка. Застройщик — компания «РКС» бизнесмена и экс-депутата Андрея Кацая. Задержки связаны с инженерными изысканиями и нехваткой места для техники на площадке. Инсайдеры URA.RU отмечают неоднократные срывы графиков. Объект обещают сдать в ближайшие месяцы, но история показывает риски новых переносов, а-то и заморозку стройки из-за финансовых трудностей.
ЖК-долгострой на Куйбышева — Красина.
Подрядчик из Екатеринбурга снесет долгострой на Куйбышева в Кургане.
Строительство в районе Театра кукол «Гулливер» запустили в 2013 году компанией «СУ Артекс», но через четыре года проект заморозили из-за банкротства фирмы. Из двух домов возвели только один, а вторая многоэтажка с парковкой десятилетиями стояла заброшенной. Бизнесмен Бабочкин выкупил объект, но утонул в судах с мэрией по аренде участка. Ему ненадолго удалось разморозить стройку, однако разборки возобновились. Землю с недостроем продали свердловской «Премьер» из ГК «Практика» за 20 млн рублей — новому владельцу предстоит снести ЖК и соседнее кафе «Урал», чтобы возвести среднеэтажный дом или деловой центр.
Взрослая поликлиника на Кирова.
Восьмиэтажную поликлинику в Кургане не сдали в середине лета 2024-го из-за ошибок в документах и недоработок проекта. Сроки продлили до конца 2025 года новым соглашением между подрядчиком и УКС региона. На строительство выделили около 800 млн рублей. Объект важен для горожан, но бюрократия и проектировщики подвели. Власти обещают контроль, чтобы избежать новых задержек. Пока здание до сих пор не сдали, но работы по благоустройству вокруг поликлиники велись всю осень.
Что удалось сдать в Кургане в 2025 году.
Бассейн КГУ «Аквамарин».
Бассейн Курганского госуниверситета «Аквамарин» в 1-м микрорайоне Заозерного торжественно открыли 29 декабря 2025 года. Площадь — 2360 кв. м, чаша 25 метров длиной и до 1,8 м глубиной, для студентов и всех желающих. Строили с 2022 года на деньги Минобрнауки, есть раздевалки, душевые и медкабинет. На открытии были губернатор Вадим Шумков, вице-губернаторы и ректор Надежда Дубив. Соцобъект необходим как один из стимулов оздоровления жителей самого густонаселенного микрорайона Кургана.
Проспект Первомайский в Заозерном.
Губернатор Вадим Шумков открыл проспект Первомайский. Дорога разгрузит транспорт и пешеходные пути в микрорайоне Заозерный. Министр строительства РФ Ирек Файзуллин участвовал в торжественном открытии онлайн. Дорога построена по самым современным технологиям. Здесь убрали старый переход, поставили новый светофор для безопасности. Новый объект сможет разгрузить другие проезды от пробок. Это ключевой шаг в развитии инфраструктуры микрорайона.
Реконструкция Арбинских водоочистных сооружений.
В Кургане завершили ремонт Арбинских сооружений за 1,8 млрд рублей, обеспечив чистую воду без железа и марганца 300 тыс. жителей города плюс Кетовский и Юргамышский округа. В 2026-м стартует реконструкция канализации за 10,6 млрд. Проект радикально улучшит экологию воды. Горожане уже отмечают изменения.