Долгострои Кургана, которые не смогли закончить в 2025 году. Фото, видео

Строительство в районе Театра кукол «Гулливер» запустили в 2013 году компанией «СУ Артекс», но через четыре года проект заморозили из-за банкротства фирмы. Из двух домов возвели только один, а вторая многоэтажка с парковкой десятилетиями стояла заброшенной. Бизнесмен Бабочкин выкупил объект, но утонул в судах с мэрией по аренде участка. Ему ненадолго удалось разморозить стройку, однако разборки возобновились. Землю с недостроем продали свердловской «Премьер» из ГК «Практика» за 20 млн рублей — новому владельцу предстоит снести ЖК и соседнее кафе «Урал», чтобы возвести среднеэтажный дом или деловой центр.