Топ впечатляющих стрит-арт работ, которые точно нужно увидеть в Екатеринбурге. Фото

«Банки сгущенки и супа Campbell’s» — дело рук новосибирской команды TAKNADO. Находится на Самоцветном бульваре, 4 Скульптуру «Поиск себя» сделал художник Рустам QBic из Казани, она расположилась на пересечении улиц Инженерная и Грибоедова. Вес работы составляет 150 кг, высота — три метра «Александр Невский» создавал Кирилл Ведерников, которому помогали матушки из Ново-Тихвинского женского монастыря (Университетский переулок, 11). Эту работу в виде большого уха, которое сделано из сотен маленьких ушей, Горе Егор сделал в 2022 году. Ее можно найти на 8 Марта, 13 В работе «Уличное краеведение» изображена Хозяйка Медной горы. Объект находится на ул. Бажова, 139 Переход Цоя открыли в 2023 году. Здесь можно найти рисунки Вячеслава Бутусова в образе «Князя тишины», Владимира Шахрина в кадре из знаменитого клипа «Рок-н-ролл этой ночи», Александра Пантыкина с ярко-синим фильтром в диджитал-эстетике и многое другое Огромный мурал с зашифрованным текстом создал художник Aris Oner из Берлина. Здесь зашифрованы строчки из книги «Понедельник начинается в субботу» Аркадия и Бориса Стругацких Арт-объект от художника из Махачкалы Андрея Калугина появился в 2023 году. Его можно найти на ул. Седова, 21 Работа 2022 года Madzarevic художника Wuper Ke попала в подборку лучших в мире объектов уличного искусства по версии журнала «Вокруг света». Ее можно найти на ул. Малышева, 56А Мурал о тех, кто не боится тяжелой работы, появился в рамках фестиваля «Карт-бланш» в 2018 году. Автором выступила Лена Шубенцева. Стрит-арт можно найти на ул. Испанских Рабочих, 28.