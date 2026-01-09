Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Елка в обмен на мандарин: куда сдать дерево в Уфе

В Уфе стартует акция по приему новогодних елок.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе стартует традиционная экологическая акция «Елки в щепки». По информации уфимской администрации, в ближайшие выходные, 10, 11, 17 и 18 января, в городе откроется 11 пунктов приема живых новогодних деревьев. Сдать елку можно будет по адресам:

— ул. Магистральная, 2А;

— ул. Столярова, 2;

— ул. Мушникова, 11;

— ул. Гвардейская, 58/1;

— сквер «Времена года» в Кузнецовском затоне;

— сквер «Цветок Курая» в Нижегородке, на пересечении улиц Рижской и М. Лесозаводской;

— в микрорайоне Сосны между домами по ул. Тальковой, 33 и Б. Валеевой, 5;

— ул. Гагарина, 10/2;

— автопарковка возле лайфстайл центра «Башкирия», со стороны ул. 50 лет СССР;

— аллея между домами № 50 и № 61 по ул. Кольцевой;

— перед ТК «Аркада» по ул. М. Губайдуллина, 6.

Главное условие — дерево должно быть чистым, без украшений, мишуры и подставки. Все, что жители привезут, превратят в щепу для производства полезных материалов, не давая ему отправиться на свалку.

10 января, с 12 до 16 часов за каждое сданное дерево, всех будет ждать сладкий бонус — мандарин. В это же время на семи основных площадках для детей организуют зимние игры и развлечения.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.