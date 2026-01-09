Лукашенко назвал спектаклем захват США танкера «Маринера»

Захват американскими войсками шедшего под российским флагом танкера «Маринера» — это не более чем спектакль. С таким заявлением в четверг, 8 января, выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
— Не было бы только спектакля со стороны американцев и всего Запада, не разыграли бы они нас в очередной раз… Зачем было захватывать совсем недавно пустой российский танкер под флагом России? Зачем это нужно было делать, если вы хотите мира в Украине, — приводит его слова БелТа.
7 января военные Соединенных Штатов высадились на судно «Маринера» в открытом море. Об этом сообщило Министерство транспорта России. По информации ведомства, танкер получил временное разрешение на плавание под государственным флагом РФ только 24 декабря.
По информации журналистов, судно якобы связано с Венесуэлой, и его преследовали в течение более двух недель. Позже в Сети опубликовали фото попытки захвата танкера. Уточнялось, что на его борт пытался высадиться десант. При этом США подтвердили задержание.