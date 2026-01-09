Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко назвал спектаклем захват США танкера «Маринера»

Захват американскими войсками шедшего под российским флагом танкера «Маринера» — это не более чем спектакль. С таким заявлением в четверг, 8 января, выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Захват американскими войсками шедшего под российским флагом танкера «Маринера» — это не более чем спектакль. С таким заявлением в четверг, 8 января, выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

— Не было бы только спектакля со стороны американцев и всего Запада, не разыграли бы они нас в очередной раз… Зачем было захватывать совсем недавно пустой российский танкер под флагом России? Зачем это нужно было делать, если вы хотите мира в Украине, — приводит его слова БелТа.

7 января военные Соединенных Штатов высадились на судно «Маринера» в открытом море. Об этом сообщило Министерство транспорта России. По информации ведомства, танкер получил временное разрешение на плавание под государственным флагом РФ только 24 декабря.

По информации журналистов, судно якобы связано с Венесуэлой, и его преследовали в течение более двух недель. Позже в Сети опубликовали фото попытки захвата танкера. Уточнялось, что на его борт пытался высадиться десант. При этом США подтвердили задержание.

Минтранс отметил, что, согласно нормам Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, в открытых водах действует режим свободы судоходства, и ни одно государство не имеет права применять силу к судам, зарегистрированным в других юрисдикциях.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше