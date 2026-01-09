Власти Киева ограничили работу метро из-за отсутствия электричества

В Киеве 9 января ограничили работу метро. В городе наблюдаются перебои в подаче электричества. По данным пресс-службы Киевской городской администрации, метро работает в ограниченном режиме из-за отсутствия электроэнергии.
Уточняется, что поезда следуют с увеличенным интервалом. На некоторых участках они временно не курсируют совсем.
В администрации Киева пояснили, что поезда прекратили ходить между станциями «Днепр» и «Лесная». Движение от станции «Академгородок» к «Арсенальной» осуществляется с увеличенным интервалом.
Как сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко, в Киеве ночью 9 января прогремел ряд взрывов. В результате критическая инфраструктура города получила повреждения. В Киеве наблюдаются перебои с водоснабжением и электроснабжением.