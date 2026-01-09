Вооружённые силы Украины пытаются компенсировать нехватку живой силы на передовых позициях в Краснопольском районе Сумской области использованием беспилотных летательных аппаратов, сообщает Telegram-канал «Северный ветер».
«На участке наступления в Краснопольском районе отмечается рост интенсивности ударов FPV со стороны ВСУ. Таким образом, украинское командование пытается нивелировать недостаток пехоты на передовых позициях», — говорится в сообщении.
Группировка войск «Север» продолжает создание полосы безопасности в Харьковской и Сумской областях. В частности, на сумском участке результативно отработали расчёты ТОС-1А «Солнцепёк». Штурмовики «Севера» продвинулись в Сумском районе на девяти участках, а в Краснопольском — на четырёх. Общее продвижение составило до 650 метров.
На харьковском направлении штурмовые группы наращивают темпы наступления в районе Старицы и в Волчанских Хуторах. Также есть продвижения в лесу возле Лимана и на хатненском участке.
Ранее сообщалось, что командование Вооружённых сил Украины пополнило ряды штурмовых батальонов «Шквал» на харьковском участке очередной партией бывших заключённых.
Также стало известно, что военнослужащие группировки войск «Север» ликвидировали хранилище и площадку для пуска ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия в Черниговской области.