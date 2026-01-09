Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске автоинструктора поймали за работой без лицензии

Учебной «Ладой» управлял выпускник автошколы.

Источник: Комсомольская правда

В Октябрьском округе Омска выявили автоинструктора, занимавшегося предпринимательской деятельностью без лицензии. Сотрудники ГИБДД остановили учебный автомобиль «Лада Гранта», который вел 18-летний местный житель в сопровождении женщины-инструктора.

«По окончанию обучения в автошколе молодой человек решил попрактиковать вождение и через сайт бесплатных объявлений приобрел несколько часов занятий. Однако, как установлено сотрудниками полиции, указанная предпринимательская деятельность осуществлялась без соответствующей лицензии», — сообщили в пресс-службе управления МВД России по Омской области.

В действиях фигуранта выявили признаки административного правонарушения, обстоятельства уточняются.

Ранее мы рассказали о массовом ДТП пострадавшими детьми.