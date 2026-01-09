В Омске автоинструктора поймали за работой без лицензии

«По окончанию обучения в автошколе молодой человек решил попрактиковать вождение и через сайт бесплатных объявлений приобрел несколько часов занятий. Однако, как установлено сотрудниками полиции, указанная предпринимательская деятельность осуществлялась без соответствующей лицензии», — сообщили в пресс-службе управления МВД России по Омской области.