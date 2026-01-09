В России увеличили квоты для студентов из КНДР

Ранее глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил РИА Новости, что студенты из КНДР — талантливые, мотивированные и после обучения возвращаются к себе на родину. По его словам, их больше всего интересуют технические специальности, а учатся они в Дальневосточном федеральном университете, Иркутском техническом университете, в Московском государственном техническом университете имени Баумана, в Казани на специальностях, связанных с информатикой, материаловедением.