В России увеличили квоты для студентов из КНДР

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Россия увеличила квоты для студентов из КНДР до 170 мест, в 2025 году их было 100, сообщил РИА Новости замглавы Россотрудничества Павел Шевцов.
Ранее глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил РИА Новости, что студенты из КНДР — талантливые, мотивированные и после обучения возвращаются к себе на родину. По его словам, их больше всего интересуют технические специальности, а учатся они в Дальневосточном федеральном университете, Иркутском техническом университете, в Московском государственном техническом университете имени Баумана, в Казани на специальностях, связанных с информатикой, материаловедением.
«На данный момент квота КНДР составляет 170 мест. В прошлом году это количество составляло 100», — сказал Шевцов в беседе с агентством.