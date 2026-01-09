Ричмонд
В России увеличили квоты для студентов из КНДР

РИА Новости: Россия увеличила квоты для студентов из КНДР до 170 мест.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Россия увеличила квоты для студентов из КНДР до 170 мест, в 2025 году их было 100, сообщил РИА Новости замглавы Россотрудничества Павел Шевцов.

Ранее глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил РИА Новости, что студенты из КНДР — талантливые, мотивированные и после обучения возвращаются к себе на родину. По его словам, их больше всего интересуют технические специальности, а учатся они в Дальневосточном федеральном университете, Иркутском техническом университете, в Московском государственном техническом университете имени Баумана, в Казани на специальностях, связанных с информатикой, материаловедением.

«На данный момент квота КНДР составляет 170 мест. В прошлом году это количество составляло 100», — сказал Шевцов в беседе с агентством.