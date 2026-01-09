На трассе «Байкал» ввели ограничения для грузовиков и автобусов из-за непогоды

Госавтоинспекция Иркутской области сообщает о временных ограничениях на федеральной трассе Р-258 «Байкал» в Шелеховском и Слюдянском районах. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ведомства, на участке с 45-го по 100-й километр запрещено движение большегрузного транспорта и автобусов.