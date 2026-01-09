На трассе «Байкал» ввели ограничения для грузовиков и автобусов из-за непогоды

Госавтоинспекция Иркутской области сообщает о временных ограничениях на федеральной трассе Р-258 «Байкал» в Шелеховском и Слюдянском районах. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ведомства, на участке с 45-го по 100-й километр запрещено движение большегрузного транспорта и автобусов.
— Это связано с последствиями непогоды. На дороге работают пять комбинированных дорожных машин, которые расчищают путь, — уточнили в Госавтоинспекции.
Дорожные полицейские рекомендуют по возможности воздержаться от поездок в этом направлении. Водителям следует соблюдать повышенную осторожность, безопасную скорость, дистанцию и избегать резких манёвров.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что двое 13-летних приятелей из Братска решили, что железнодорожные пути — лучшее место для игр, однако их «забава» быстро перестала быть весёлой. Подростков на путях заметил машинист грузового поезда.