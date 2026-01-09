Объект критической инфраструктуры поврежден во Львовской области

Во Львовской области на западе Украины пострадал объект критической инфраструктуры. Об этом в среду, 9 января, сообщил глава региональной военной администрации Максим Козицкий.
Мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что на одном из объектов возник пожар, который все еще продолжают тушить. Н этом фоне по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, передают «Известия».
Минувшей ночью Telegram-канал Shot писал, что в Киеве и Львове прогремели мощные взрывы. Местные власти сообщили о множественных взрывах над городами. Позже сообщалось, что после атак во Львовской области наблюдается сильное зарево от пожаров. Представители местных властей сообщили, что у жителей региона почти полностью отключен газ. Предварительно, целью удара могло стать Стрыйское газовое месторождение, однако Министерство обороны РФ не комментировало эту информацию.
В тоже время продолжается и освобождение территорий российской армией. 2 января в Минобороны сообщили, что военные Вооруженных сил РФ за неделю освободили девять населенных пунктов в зоне проведения спецоперации на Украине.