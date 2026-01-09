Объект критической инфраструктуры поврежден во Львовской области

Минувшей ночью Telegram-канал Shot писал, что в Киеве и Львове прогремели мощные взрывы. Местные власти сообщили о множественных взрывах над городами. Позже сообщалось, что после атак во Львовской области наблюдается сильное зарево от пожаров. Представители местных властей сообщили, что у жителей региона почти полностью отключен газ. Предварительно, целью удара могло стать Стрыйское газовое месторождение, однако Министерство обороны РФ не комментировало эту информацию.