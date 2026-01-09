Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Узбекистанские велоспортсмены завоевали три «золота» на соревнованиях в Малайзии

В городе Нилай завершился первый этап соревнований по велотреку «ASEAN Track Series». По его итогам сборная Узбекистана завоевала 3 золотые и 1 бронзовую медали.

Источник: Федерация велосипедного спорта России

ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. Члены сборной Узбекистана завоевали 4 медали на соревнованиях по велотреку, которые проходят 7—11 января в Малайзии, сообщает НОК.

В городе Нилай завершился первый этап соревнований по велотреку «ASEAN Track Series». По его итогам сборная Узбекистана завоевала 3 золотые и 1 бронзовую медали.

Три награды высшей пробы в дисциплинах омниум, скрэтч и элиминейшн завоевал Сергей Ростовцев.

А бронзы удостоилась Нафосат Козиева в элиминейшн.

Теперь узбекские велогонщики продолжат выступления во втором этапе соревнований, который пройдет в этом же городе 10—11 января.

Соревнования являются отборочным этапом Кубка мира по велоспорту на треке, который состоится в Австралии в марте. Рейтинговые очки, накопленные на этапах Кубка мира, обеспечат путевку на чемпионат мира по велоспорту на треке, который пройдет в Шанхае в октябре.