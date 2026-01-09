Не только переедание: Медик раскрыла неожиданные причины для вызова скорой в праздники

Врач подчёркивает: при подозрении на перелом (деформация, сильная нарастающая боль, отек) нельзя откладывать вызов скорой до утра. При ударе головой, особенно если была потеря сознания, рвота или спутанность речи, обращение за помощью должно быть немедленным. Падение затылком с высоты собственного роста и выше требует вызова бригады даже при отсутствии немедленных симптомов.