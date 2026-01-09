Не только переедание: Медик раскрыла неожиданные причины для вызова скорой в праздники

По словам специалиста, резкое изменение привычного ритма жизни — смена режима сна, переедание, злоупотребление алкоголем и, наоборот, недостаток движения — создает идеальные условия для возникновения неотложных состояний.
Так, травмы остаются одной из наиболее распространенных причин срочных вызовов. Гололёд, метели и активные развлечения, часто проводимые в толпе и на фоне алкогольного опьянения, приводят к росту числа обращений.
Чаще всего скорая выезжает к пациентам с переломами рук и ног, вывихами, растяжениями и, к сожалению, травмами головы.
Екатерина Кашух.
врач — эксперт Лаборатории «Гемотест».
Врач подчёркивает: при подозрении на перелом (деформация, сильная нарастающая боль, отек) нельзя откладывать вызов скорой до утра. При ударе головой, особенно если была потеря сознания, рвота или спутанность речи, обращение за помощью должно быть немедленным. Падение затылком с высоты собственного роста и выше требует вызова бригады даже при отсутствии немедленных симптомов.
Праздничный стол, изобилующий салатами и закусками, а также избыток алкоголя, часто приводят к проблемам с ЖКТ и отравлениям. При лёгком отравлении (1−2 эпизода рвоты) рекомендуется обильное питье малыми порциями, желательно — регидратирующего раствора (вода с солью и сахаром). Однако при неукротимой рвоте, появлении крови в рвотных массах или стуле, сильных болях, высокой температуре или признаках обезвоживания требуется немедленный вызов скорой.
Собеседница Life.ru также отметила, что переедание, холод, стресс и алкоголь — мощные триггеры для обострения хронических заболеваний сердца. В праздники возрастает число вызовов, связанных с инфарктами и инсультами, часто на фоне похмелья. При подозрении на сердечную боль (отдает в руку, плечо, челюсть, сопровождается одышкой и холодным потом) необходимо немедленно вызвать скорую, обеспечив пострадавшему покой и доступ свежего воздуха.
Особое внимание врач призывает уделить признакам инсульта: внезапная слабость конечности, перекошенное лицо, несимметричная улыбка, нарушение речи или зрения, резкая головная боль. При этих симптомах счет идет на минуты. В заключение Кашух напомнила, что, несмотря на кажущуюся безобидность, изменение образа жизни в праздники несет серьезные риски. Откладывать обращение за неотложной помощью, даже в новогоднюю ночь, категорически нельзя.
Ранее москвичка получила перелом поясничного позвонка во время катания на надувной ватрушке 1 января. Девушка по имени Нелля каталась на тюбинге в парке на Мичуринском проспекте. На трассе стояло дерево, которое она планировала объехать или избежать столкновения с ним, выпав из ватрушки заранее. Однако из-за резкого спуска тюбинг набрал высокую скорость, и девушка не успела сманеврировать, врезавшись в дерево спиной.
Больше материалов только для наших читателей — в разделе «Эксклюзивы» на Life.ru.