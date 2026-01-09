Минздрав: партии детского питания Nestle отзываются из-за токсина в составе

В связи с этим и в Беларуси принимаются меры для предотвращения оборота отдельных партий детского питания. Белорусов просят учитывать информацию при покупке такого продукта. В частности, отзываются некоторые партии детского питания NAN OPTIPRO, NESTOGEN комфорт Plus, NAN Supreme, NAN Кисломолочный, PreNAN, Alfaré Amino, NAN безлактозный. Конкретные партии детского питания сообщаются в официальном телеграм-канале Минздрава и на сайте производителя.