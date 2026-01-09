Минздрав: партии детского питания Nestle отзываются из-за токсина в составе

В Министерстве здравоохранения Беларуси сообщили об отзыве партий детского питания Nestle из-за рисков токсина в составе.
Как заявили в Государственной санитарно-эпидемиологической службе Беларуси, речь идет о добровольном отзыве ограниченного количества продукции детского питания компании «Нестле Россия». Информация об этом опубликована на официальных сайтах «Нестле Россия» и Роспотребнадзора.
— Компания добровольно отзывает ограниченное количество продукции детского питания, произведенной в период с 15 апреля по 27 ноября 2025 года, — отметили в пресс-службе.
С рынка отзываются сухие быстрорастворимые молочные и кисломолочные смеси и сухая смесь на основе аминокислот лечебного диетического питания определенных партий.
В связи с этим и в Беларуси принимаются меры для предотвращения оборота отдельных партий детского питания. Белорусов просят учитывать информацию при покупке такого продукта. В частности, отзываются некоторые партии детского питания NAN OPTIPRO, NESTOGEN комфорт Plus, NAN Supreme, NAN Кисломолочный, PreNAN, Alfaré Amino, NAN безлактозный. Конкретные партии детского питания сообщаются в официальном телеграм-канале Минздрава и на сайте производителя.
— Отзыв не затрагивает продукцию других партий и любые другие продукты детского питания, представленные компанией «Нестле», — отметили в Минздраве.
При этом по вопросам возврата продукции белорусы могут обратиться по контактному телефону поставщика (+37517 — 388 — 00 — 84). Данную информацию следует учитывать, в том числе, при покупках на маркетплейсах.
Отдельно отмечается, что отзыв детского питания является мерой предосторожности, так как компанией «Нестле» был выявлен потенциальный риск наличия токсина цереулида в сырье (арахидоновая кислота) от внешнего поставщика.
К симптомам, вызванным употреблением продукта с высоким содержанием токсина цереулида, относятся рвота или диарея в период до 6 часов после употребления продукта. Подобные симптомы схожи с симптомами пищевого отравления или аллергии к белкам коровьего молока.
