Из-за проблем с электричеством в Киеве остановлено движение метро

Киевская городская государственная администрация (КГГА) официально проинформировала, что из-за полного отсутствия электроснабжения на ряде участков остановлено движение поездов на красной ветке (Святошинско-Броварская линия).
Полностью остановлено курсирование составов на отрезке между станциями «Днепр» и «Лесная». На участке от «Академгородка» до «Арсенальной» движение поездов осуществляется со значительно увеличенными интервалами.
В ночь на 9 января российские силы нанесли удар высокоточным оружием по военным и инфраструктурным объектам, обеспечивающим действия вооруженных формирований киевского режима. Что известно к данному часу — читайте в материале Life.ru.
Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.