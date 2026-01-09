Ричмонд
Из-за проблем с электричеством в Киеве остановлено движение метро

На фоне масштабных повреждений объектов критической инфраструктуры, вызванных недавними ударами, власти Киева ввели ограничения в работе метрополитена.

Источник: Life.ru

Киевская городская государственная администрация (КГГА) официально проинформировала, что из-за полного отсутствия электроснабжения на ряде участков остановлено движение поездов на красной ветке (Святошинско-Броварская линия).

Полностью остановлено курсирование составов на отрезке между станциями «Днепр» и «Лесная». На участке от «Академгородка» до «Арсенальной» движение поездов осуществляется со значительно увеличенными интервалами.

В ночь на 9 января российские силы нанесли удар высокоточным оружием по военным и инфраструктурным объектам, обеспечивающим действия вооруженных формирований киевского режима. Что известно к данному часу — читайте в материале Life.ru.

Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.