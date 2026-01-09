Трамп: Путин хочет завершить конфликт на Украине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в очередной раз выразил уверенность в том, что его российский коллега Владимир Путин действительно хочет завершить конфликт на Украине. Соответствующее заявление он сделал в недавнем интервью газете The New York Times.
— Я думаю, он хочет заключить сделку, — приводят его слова в материале.
По словам главы Белого дома, были моменты, когда все условия мирного соглашения с Путиным были согласованы. Однако президент Украины Владимир Зеленский не соглашался на сделку. Тем не менее Трамп считает, что в настоящее время обе стороны настроены на разрешение конфликта.
В ходе общения с репортерами накануне Нового года американский лидер также в очередной раз выразил уверенность в том, что Москва заинтересована в мире, и отверг предположения о том, что Россия не настроена серьезно на урегулирование конфликта.
При этом перед встречей с Зеленским глава Белого дома провел телефонный разговор с Путиным. Помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что разговор инициировал Трамп. Он продлился 1 час и 15 минут, и президенты договорились созвониться снова по окончании беседы Трампа с Зеленским.