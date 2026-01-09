Трамп: Путин хочет завершить конфликт на Украине

По словам главы Белого дома, были моменты, когда все условия мирного соглашения с Путиным были согласованы. Однако президент Украины Владимир Зеленский не соглашался на сделку. Тем не менее Трамп считает, что в настоящее время обе стороны настроены на разрешение конфликта.