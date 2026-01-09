Ричмонд
Ученый Бернс предупредил землян о мощной активности Солнца в конце января

По словам геолога Бернса, на Солнце образовалась группа пятен, способная генерировать серьезные вспышки, поэтому земляне вскоре ощутят на себе влияние мощной солнечной активности.

Источник: Аргументы и факты

Американский геолог Стефан Бернс обнаружил, что в конце января земляне могут ощутить влияние мощной активности Солнца из-за сформировавшихся пятен на нем, узнал aif.ru из канала ученого в социальной сети X*.

«Меркурий появляется в поле зрения на снимках коронографа C3, стремительно приближаясь к своему верхнему соединению. Этот крупный выброс корональной массы (ВКМ) на обратной стороне Солнца показывает нам, что значительная группа солнечных пятен, способная генерировать мощные солнечные вспышки и ВКМ, А) уже существует и B) будет находиться прямо над Землей и в ее центре примерно через 14 дней», — написал ученый.

Если притяжение планет продолжит создавать большой солнечный поток, то мощная солнечная активность накроет Землю, добавил Бернс.

Ранее он обнаружил, что на Землю и Юпитер в марте 2026 года обрушится электропылевая буря от кометы-НЛО 3I/ATLAS.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.