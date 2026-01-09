В омских колониях прошли рождественские забеги с участием Деда Мороза

В исправительных колониях Омской области устроили спортивные забеги в рамках празднования Рождества. Участвовало более 60 осужденных, они преодолели дистанции от двух до пяти км. Об этом сообщила 9 января пресс-служба регионального УФСИН.
Торжественный звон колоколов в ИК-6 ознаменовал начало забега на 3000 метров. В колонии № 8 30 человек пробежали 2400 метров, а победитель финишировал за 7 минут 34 секунды. В колонии-поселении № 12 шестеро осужденных преодолели дистанции в три и пять км.
На финише участников встречали сказочные персонажи, в том числе Дед Мороз. Мероприятия были организованы администрациями учреждений совместно с Общественным советом при УФСИН.
