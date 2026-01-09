Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В омских колониях прошли рождественские забеги с участием Деда Мороза

Более 60 осужденных преодолели дистанции от двух до пяти км.

Источник: Комсомольская правда

В исправительных колониях Омской области устроили спортивные забеги в рамках празднования Рождества. Участвовало более 60 осужденных, они преодолели дистанции от двух до пяти км. Об этом сообщила 9 января пресс-служба регионального УФСИН.

Торжественный звон колоколов в ИК-6 ознаменовал начало забега на 3000 метров. В колонии № 8 30 человек пробежали 2400 метров, а победитель финишировал за 7 минут 34 секунды. В колонии-поселении № 12 шестеро осужденных преодолели дистанции в три и пять км.

На финише участников встречали сказочные персонажи, в том числе Дед Мороз. Мероприятия были организованы администрациями учреждений совместно с Общественным советом при УФСИН.

Ранее «КП Омск» рассказала, что в ДТП с тремя машинами травмировались четверо детей.