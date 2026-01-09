ПВО сбили 5 украинских беспилотников ночью

Срочная новость.
Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов. Атака была пресечена прошедшей ночью над территориями российских регионов. Об этом сообщило Минобороны России.
