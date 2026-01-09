Житель Уссурийска лишился 740 тысяч рублей при покупке болотохода

Житель Уссурийска лишился 740 тыс. рублей при дистанционной покупке болотохода «Сокол» через интернет-площадку.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края в Telegram-канале «Прокуратура Приморского края» 9 января.
По данным надзорного ведомства, 42-летний мужчина нашёл на одной из торговых интернет-площадок объявление о продаже болотохода по привлекательной цене и связался с предполагаемым продавцом в мессенджере.
После обмена сообщениями и уточнения деталей сделки покупатель посчитал её надёжной и перевёл на указанные реквизиты 740 тыс. рублей в счёт полной оплаты товара.
После получения денег неустановленное лицо прекратило выходить на связь, а болотоход потерпевшему так и не передали.
В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ о мошенничестве, совершённом в крупном размере, установление причастных к преступлению лиц и фактическое возмещение причинённого ущерба находится на контроле в прокуратуре Приморского края.