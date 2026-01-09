Голубей с улицы вместо уток подавали посетителям ресторана в Испании

Правоохранители Испании закрыли китайский ресторан в районе Мадрида Усера после того, как выяснилось, что в заведении посетителям готовят вместо уток уличных голубей, материал из The Sun перевел aif.ru.
Уточняется, что силовики нагрянули в кафе после жалоб посетителей. Люди заявляли, что стали свидетелями антисанитарных условий в заведении.
«Оказавшись внутри, полицейские сделали крайне тревожное открытие. На кадрах видны мешки с грязным неопознанным мясом и большие миски с ощипанными уличными голубями. Птиц готовили для использования в блюдах, которые продавали ничего не подозревающим покупателям. Условия на кухне были не менее шокирующими», — говорится в материале.
Также силовики обнаружили, что на кухне не работали холодильники, мясо было свалено в одну кучу, отсутствовали маркировки, везде были расставлены мышеловки, ползали тараканы. Кроме того, они нашли несколько животных, отлов которых запрещен законом об охране морской среды.
Автор материала отмечает, что в отношении владельца ресторана возбуждено уголовное дело по подозрению в нарушении общественного порядка и правил безопасности пищевых продуктов.
