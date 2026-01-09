Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На трассе М-7 в Башкирии произошла авария с участием фуры

В Башкирии водитель большегруза пострадал при съезде в кювет.

Источник: Комсомольская правда

На федеральной трассе М-7 в Дюртюлинском районе Башкирии грузовой автомобиль съехал в кювет. Авария произошла недалеко от села Салпарово. По информации Госкомитета РБ по ЧС, водитель фуры не справился с управлением.

В результате происшествия пострадал 42-летний мужчина — водитель грузового транспорта. К месту вызова оперативно прибыли спасатели, полиция и скорая помощь. Пострадавшему оказали первую помощь, освободили его из автомобиля и передали медикам для дальнейшей транспортировки.

Обстоятельства случившегося сейчас выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.