На трассе М-7 в Башкирии произошла авария с участием фуры

На федеральной трассе М-7 в Дюртюлинском районе Башкирии грузовой автомобиль съехал в кювет. Авария произошла недалеко от села Салпарово. По информации Госкомитета РБ по ЧС, водитель фуры не справился с управлением.
В результате происшествия пострадал 42-летний мужчина — водитель грузового транспорта. К месту вызова оперативно прибыли спасатели, полиция и скорая помощь. Пострадавшему оказали первую помощь, освободили его из автомобиля и передали медикам для дальнейшей транспортировки.
Обстоятельства случившегося сейчас выясняют сотрудники правоохранительных органов.
