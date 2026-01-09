МЧС сказало, что будет с жильцами двух квартир в Витебске, между которыми просела межэтажная плита

Специалисты МЧС завершили укрепление просевшей плиты в многоэтажном доме в Витебске, сказав, что будет с жильцами, проинформировала пресс-служба ведомства.
Ранее «Комсомолка» писала, что межэтажная плита просела в одной из многоэтажек в Витебске: «Из подъезда эвакуированы 34 человека, из них четверо детей».
Вечером 8 января в МЧС сказали, что работы по укреплению конструкций в многоэтажном доме на проспекте Победы в областном центре были завершены. После этого в многоэтажку возобновили подачу газа, а жителям разрешили вернуться в свои квартиры.
Однако не всем — жильцы аварийной и вышележащей квартир, пока не будет принято решение по дому, будут временно проживать у родственников.
Также в МЧС рассказали, что просевшую аварийную плиту, согласно решению городской комиссии по ЧС, было решено укрепить телескопическими опорами.
