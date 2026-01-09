В Госдуме предупредили о мошенниках в играх на айфоне

Технического взлома в обычном смысле в играх на iPhone не происходит, заявил депутат.
Мошенники начали использовать мобильные игры и связанные с ними онлайн‑сообщества для рассылки владельцам устройств Apple поддельных уведомлений о необходимости обязательного обновления, устранения «ошибок» или подтверждения учетной записи. Об этом сообщил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Единой России» «Цифровая Россия» Антон Немкин.
«В последнее время появилась новая схема мошенничества, нацеленная в первую очередь на детей и подростков — владельцев iPhone. Злоумышленники действуют через мобильные игры и игровые сообщества, где рассылают сообщения о якобы обязательном “обновлении”, “исправлении ошибки” или “подтверждении аккаунта” с предложением перейти по ссылке и следовать инструкции. Далее жертву убеждают выполнить ключевое опасное действие: выйти из своего iCloud и войти в аккаунт, который предоставляют сами мошенники», — заявил депутат для ТАСС.
В результате они получают полный удаленный контроль над устройством через экосистему Apple, в том числе через функцию «Найти iPhone», и блокируют смартфон, фактически лишая владельца доступа и к самому аппарату, и к его данным, пояснил Немкин. Он подчеркнул, что классического технического взлома в этих случаях не происходит: схема целиком основана на приемах социальной инженерии. Мошенники маскируют свои действия под официальные требования администраций игр или служб поддержки.
Подобные «инструкции» распространяются не только в самих игровых приложениях, но и через сторонние ресурсы — специализированные сайты, видеоролики на YouTube, а также через Discord и telegram-каналы, где обещают бонусы, внутриигровую валюту или быстрое развитие персонажа. Чаще всего жертвами становятся дети, которые боятся потерять прогресс в игре или получить блокировку аккаунта и поэтому не сразу сообщают взрослым о произошедшем. Базовая защита от таких схем строится на простом принципе: ни Apple, ни разработчики игр не запрашивают выход из iCloud и вход в посторонний Apple ID.
Ранее в России была зафиксирована массовая рассылка пользователям WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) уведомлений с требованиями пройти «срочную верификацию аккаунта», изменить настройки сервиса либо установить «обновленную версию» мессенджера. Антон Немкин отметил, что мошенники активно эксплуатируют зависимость россиян от зарубежных сервисов обмена сообщениями.