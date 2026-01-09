Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме предупредили о мошенниках в играх на айфоне

Мошенники начали использовать мобильные игры и связанные с ними онлайн‑сообщества для рассылки владельцам устройств Apple поддельных уведомлений о необходимости обязательного обновления, устранения «ошибок» или подтверждения учетной записи. Об этом сообщил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Единой России» «Цифровая Россия» Антон Немкин.

Технического взлома в обычном смысле в играх на iPhone не происходит, заявил депутат.

Мошенники начали использовать мобильные игры и связанные с ними онлайн‑сообщества для рассылки владельцам устройств Apple поддельных уведомлений о необходимости обязательного обновления, устранения «ошибок» или подтверждения учетной записи. Об этом сообщил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Единой России» «Цифровая Россия» Антон Немкин.

«В последнее время появилась новая схема мошенничества, нацеленная в первую очередь на детей и подростков — владельцев iPhone. Злоумышленники действуют через мобильные игры и игровые сообщества, где рассылают сообщения о якобы обязательном “обновлении”, “исправлении ошибки” или “подтверждении аккаунта” с предложением перейти по ссылке и следовать инструкции. Далее жертву убеждают выполнить ключевое опасное действие: выйти из своего iCloud и войти в аккаунт, который предоставляют сами мошенники», — заявил депутат для ТАСС.

В результате они получают полный удаленный контроль над устройством через экосистему Apple, в том числе через функцию «Найти iPhone», и блокируют смартфон, фактически лишая владельца доступа и к самому аппарату, и к его данным, пояснил Немкин. Он подчеркнул, что классического технического взлома в этих случаях не происходит: схема целиком основана на приемах социальной инженерии. Мошенники маскируют свои действия под официальные требования администраций игр или служб поддержки.

Подобные «инструкции» распространяются не только в самих игровых приложениях, но и через сторонние ресурсы — специализированные сайты, видеоролики на YouTube, а также через Discord и telegram-каналы, где обещают бонусы, внутриигровую валюту или быстрое развитие персонажа. Чаще всего жертвами становятся дети, которые боятся потерять прогресс в игре или получить блокировку аккаунта и поэтому не сразу сообщают взрослым о произошедшем. Базовая защита от таких схем строится на простом принципе: ни Apple, ни разработчики игр не запрашивают выход из iCloud и вход в посторонний Apple ID.

Ранее в России была зафиксирована массовая рассылка пользователям WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) уведомлений с требованиями пройти «срочную верификацию аккаунта», изменить настройки сервиса либо установить «обновленную версию» мессенджера. Антон Немкин отметил, что мошенники активно эксплуатируют зависимость россиян от зарубежных сервисов обмена сообщениями.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2025 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2025 году.
Читать дальше