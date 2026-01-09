В Ростовской области с 10 января заканчивается сезон охоты на копытных

В Ростовской области с 10 января официально заканчивается сезон охоты на копытных животных, сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Ростовской области. Под запрет попадает добыча косули европейской, лося, оленя благородного, оленя пятнистого и лани — всех половозрелых групп этих видов.