В Ростовской области с 10 января заканчивается сезон охоты на копытных

В Ростовской области с 10 января официально заканчивается сезон охоты на копытных животных, сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Ростовской области. Под запрет попадает добыча косули европейской, лося, оленя благородного, оленя пятнистого и лани — всех половозрелых групп этих видов.
Вводимые ограничения соответствуют законодательно установленным срокам и направлены на сохранение популяции диких животных в период их естественного биологического цикла.
Животным нужен длительный период покоя зимой, во время размножения и появления потомства — это помогает устойчивому восстановлению и росту численности.
Охотников просят заранее проверить сроки и документы: за нарушения правил охоты предусмотрена ответственность. Браконьерам, по данным минприроды РО, грозят административные штрафы и конфискация оружия, использованного при правонарушении.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram!
Читайте также.
В Ростове в 2026 году отремонтируют более 35 километров дорог.