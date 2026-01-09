Ричмонд
Ким Чен Ын в письме Путину заявил, что гордится дружбой с ним

Ким Чен Ын заявил о намерении поддерживать политику президента России и его решения.

Источник: Аргументы и факты

Лидер КНДР Ким Чен Ын передал президенту России Владимиру Путину письмо, в котором выразил гордость за их бесценные дружеские связи, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Согласно информации агентства, письмо было отправлено в четверг.

«Пользуясь этой возможностью, хочу отметить, что считаю наши дружеские отношения самыми ценными и горжусь ими», — отмечается в послании.

Кроме того, Ким Чен Ын подтвердил свою готовность безоговорочно поддерживать политику и решения российского президента.

