Ким Чен Ын в письме Путину заявил, что гордится дружбой с ним

Лидер КНДР Ким Чен Ын передал президенту России Владимиру Путину письмо, в котором выразил гордость за их бесценные дружеские связи, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Согласно информации агентства, письмо было отправлено в четверг.
«Пользуясь этой возможностью, хочу отметить, что считаю наши дружеские отношения самыми ценными и горжусь ими», — отмечается в послании.
Кроме того, Ким Чен Ын подтвердил свою готовность безоговорочно поддерживать политику и решения российского президента.
Узнать больше по теме
Ким Чен Ын — биография, детство и личная жизнь лидера КНДР
Политическое руководство КНДР продолжает оставаться в центре внимания мировой общественности. Одним из ключевых лидеров страны считается Ким Чен Ын, возглавивший государство после смерти своего отца в 2011 году. Его политика направлена на укрепление военного потенциала, развитие экономики в условиях международных санкций и поддержание внутренней стабильности.Читать дальше