В Хабаровском крае планируют отремонтировать более 120 километров дорог

«Больше всего претензий я получаю из-за наших дорог. И претензий справедливых! Потому что людям нужны не “направления”, нередко грязные и разбитые. Людям нужны нормальные дороги! Моя позиция принципиальная и хорошо известная: бесполезно заниматься латанием дыр», — заявил губернатор края Дмитрий Демешин в ходе итогового расширенного заседания правительства Хабаровского края.