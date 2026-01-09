Ричмонд
В Хабаровском крае планируют отремонтировать более 120 километров дорог

Такая задача поставлена на 2026 год профильному блоку правительства. Муниципальные образования края также получат поддержку: на ремонт местных дорог будет направлено 700 млн рублей, на повышение безопасности дорожного движения — 300 млн рублей.

Источник: Мэрия Хабаровска

«Больше всего претензий я получаю из-за наших дорог. И претензий справедливых! Потому что людям нужны не “направления”, нередко грязные и разбитые. Людям нужны нормальные дороги! Моя позиция принципиальная и хорошо известная: бесполезно заниматься латанием дыр», — заявил губернатор края Дмитрий Демешин в ходе итогового расширенного заседания правительства Хабаровского края.

В качестве ключевого инструмента решения задачи губернатор обозначил президентский национальный проект «Инфраструктура для жизни». Кроме того, в 2026 году в крае планируется благоустроить 53 общественных территории.