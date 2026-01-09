В Омске инструктора по вождению поймали на работе без лицензии

Во время проверки выяснилось, что после окончания обучения в автошколе молодой человек решил попрактиковаться в вождении и с помощью сайта бесплатных объявлений приобрёл несколько часов вождения с инструктором. Однако, как установили правоохранители, омичка вела деятельность без необходимой лицензии.