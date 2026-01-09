В Омске инструктора по вождению поймали на работе без лицензии

В Октябрьском округе сотрудники Госавтоинспекции остановили учебный автомобиль «Лада Гранта». За рулём находился 18-летний омич, а в пути его сопровождал инструктор — 58-летняя женщина.
Во время проверки выяснилось, что после окончания обучения в автошколе молодой человек решил попрактиковаться в вождении и с помощью сайта бесплатных объявлений приобрёл несколько часов вождения с инструктором. Однако, как установили правоохранители, омичка вела деятельность без необходимой лицензии.
«В действиях инструктора выявлены признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ “Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)”, проводится проверка», — уточнили в пресс-службе регионального УМВД.