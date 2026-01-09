«Упавшие деревья, снежные заносы, работающие пункты обогрева». МЧС сказало о первом дне циклона Улли — Фрэнсис в Беларуси

Подразделения МЧС реагируют на последствия непогоды 8 и 9 января в Беларуси, сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее «Комсомолка» писала, что циклон Улли-Фрэнсис пришел в Беларусь и рассказывала, что происходит.
Вечером 8 января в МЧС проинформировали о ликвидации последствий продолжающей бушевать стихии. В ведомстве отметили, что из-за сильных снегопадов помощь спасателей потребовалась в Гомельской, Могилевской, Минской, Брестской и Гродненской областях.
Так, спасатели Дрибинского, Кировского, Глусского, Горецкого, Быховского, Могилевского и Чаусского районов восемь раз выезжали на извлечение из снега легковых автомобилей. Также застрявший в снегу легковой авто спасали в деревне Первомайск под Столином.
В Солигорском районе спасателей вызвали для буксировки авто, которое съехало в кювет. В Житковичах подразделения МЧС буксировали застрявший в снежном заносе автобус без пассажиров.
Также подразделения МЧС оказывают помощь гражданам, убирают упавшие деревья на дорогах. По всей Беларуси организован системный контроль за безопасной и надежной работой объектов жизнеобеспечения, усилены дежурно-диспетчерские службы, ведется мониторинг, а силы и спецсредства МЧС находятся в повышенной готовности.
— Предусмотрены все необходимые мероприятия, направленные на оказание помощи населению в сложных погодных условиях: от развертывания пунктов обогрева до доставки горячего питания, — подчеркнули в МЧС.
Еще Белгидромет сказал, куда перемещается циклон Улли — Фрэнсис 8 января «Беларусь находится в зоне циклона — “красный уровень”.