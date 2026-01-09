«Упавшие деревья, снежные заносы, работающие пункты обогрева». МЧС сказало о первом дне циклона Улли — Фрэнсис в Беларуси

Так, спасатели Дрибинского, Кировского, Глусского, Горецкого, Быховского, Могилевского и Чаусского районов восемь раз выезжали на извлечение из снега легковых автомобилей. Также застрявший в снегу легковой авто спасали в деревне Первомайск под Столином.