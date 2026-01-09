Россиянам рассказали, сколько придется работать в январе

Граждане страны будут работать всего три недели в январе этого года. Об этом РИА Новости сообщила эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.
«После длинных новогодних каникул первая рабочая неделя января начнется в понедельник 12 числа…», — сказала она.
Подольская уточнила, что таких рабочих недель в текущем январе будет всего три.
Как писал сайт KP.RU, ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое закрепило порядок выходных и праздничных дней в 2026 году. Новогодние праздники будут длиться 12 дней, начиная с 31 декабря и заканчивая 11 января.
Напомним, в декабре прошлого года количество рабочих дней составило 22. До этого предлагалось сделать 31 декабря выходным днем постоянно, но пока от такой идеи решили отказаться. Однако в 2025 году 31 декабря был выходным днем.