Россиянам рассказали, сколько придется работать в январе

В РАНХиГС сообщили, что россияне будут работать только три недели в январе.

Источник: Комсомольская правда

Граждане страны будут работать всего три недели в январе этого года. Об этом РИА Новости сообщила эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.

«После длинных новогодних каникул первая рабочая неделя января начнется в понедельник 12 числа…», — сказала она.

Подольская уточнила, что таких рабочих недель в текущем январе будет всего три.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое закрепило порядок выходных и праздничных дней в 2026 году. Новогодние праздники будут длиться 12 дней, начиная с 31 декабря и заканчивая 11 января.

Напомним, в декабре прошлого года количество рабочих дней составило 22. До этого предлагалось сделать 31 декабря выходным днем постоянно, но пока от такой идеи решили отказаться. Однако в 2025 году 31 декабря был выходным днем.