Трамп заявил, что одобрил проект санкций против РФ, но использовать его не хочет

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп надеется, что закон об ужесточении санкций против РФ не потребуется, однако он подчеркнул свою готовность поддержать его. Свое мнение по этому поводу он высказал в интервью телеканалу Fox News.
— Я поддерживаю это, — отметил глава Белого дома.
Тем не менее он выразил надежду, что законопроект о санкциях против России не пригодится. Трамп также напомнил, что Вашингтон уже наложил «очень крупные санкции в отношении России».
Сенатор-республиканец Линдси Грэм* незадолго до этого заявил, что Трамп дал «зеленый свет» законопроекту о санкциях в отношении Российской Федерации. 5 января глава Белого дома сам заявил, что обсуждает с Конгрессом ужесточение санкций в отношении РФ. Присутствовавший на встрече журналист отметил, что Линдси Грэм* обсуждал введение дополнительных санкций в отношении России.
Однако не все согласны с этим. Венгрия рассчитывает на отмену санкций против РФ в 2026 году после урегулирования конфликта на Украине, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан. По его словам, Будапешт исходит из того, что антироссийские ограничения должны быть сняты после прекращения боевых действий. Он подчеркнул, что именно завершение конфликта может создать условия для пересмотра санкционной политики.
*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом.