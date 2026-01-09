В Кировском районе Хабаровска отловлено 68 безнадзорных животных

Комитет администрации Хабаровска по управлению Кировским районом проводит усиленные рейдовые мероприятия по выявлению безнадзорных животных в период рождественских и новогодних праздников. Об этом сообщили в районной администрации. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
«В ходе праздничных мероприятий организован постоянный мониторинг территории района. По результатам выявленных случаев в адрес специализированной организации по отлову животных без владельцев направляются заявки», — отметили в администрации.
Всего с начала 2025 года поступило 113 заявок на отлов, в результате рейдовых мероприятий отловлено 68 животных. Для оперативного обращения жители Кировского района могут использовать единый номер вызова экстренных служб «112».