Трамп не ответил на вопрос, разговаривал ли он с Путиным после захвата «Маринеры»

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп уклонился от ответа на вопрос о том, общался ли он с российским коллегой Владимиром Путиным после захвата армией США нефтяного танкера «Маринера», который шел под флагом РФ. Американский лидер в эфире Fox News заявил, что не желает обсуждать эту тему.

В то же время президент отметил, что решение о захвате танкера для него не стало сложным.

— Мы захватили судно, и прямо сейчас с него выгружают нефть, — высказался он.

7 января военные Соединенных Штатов высадились на судно «Маринера» в открытом море. Об этом сообщило Министерство транспорта России. По информации ведомства, танкер получил временное разрешение на плавание под государственным флагом РФ только 24 декабря.

По информации журналистов, судно якобы связано с Венесуэлой, и его преследовали более двух недель. Позже в Сети опубликовали фотографии попытки захвата корабля. На его борт пытался высадиться американский десант.

Задержание также подтвердило и Министерство транспорта РФ. По информации ведомства, «Маринера» получила временное разрешение на плавание под государственным флагом РФ 24 декабря.

