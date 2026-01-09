Трамп не ответил на вопрос, разговаривал ли он с Путиным после захвата «Маринеры»

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп уклонился от ответа на вопрос о том, общался ли он с российским коллегой Владимиром Путиным после захвата армией США нефтяного танкера «Маринера», который шел под флагом РФ. Американский лидер в эфире Fox News заявил, что не желает обсуждать эту тему.