В Киеве ограничили работу метро из-за отсутствия электричества

В некоторых районах Киева возникли проблемы со светом и водой после повреждения объектов критической инфраструктуры.

Источник: Аргументы и факты

В киевском метро ограничили движение поездов из-за отсутствия электричества. Об этом сообщила городская государственная администрация.

Власти проинформировали, что ограничения ввели на красной ветке метрополитена: между станциями «Днепр» и «Лесная» поезда не ходят совсем, а между «Академгородком» и «Арсенальной» курсируют с увеличенным временным интервалом.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что ночью в украинской столице были повреждены объекты критической инфраструктуры. В соцсетях появилась информация о том, что вышли из строя три теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) и в некоторых районах города возникли проблемы со светом и водой.

Украинские СМИ сообщали, что в ночное время в Киеве гремели взрывы на фоне воздушной тревоги.