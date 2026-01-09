В Киеве ограничили работу метро из-за отсутствия электричества

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что ночью в украинской столице были повреждены объекты критической инфраструктуры. В соцсетях появилась информация о том, что вышли из строя три теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) и в некоторых районах города возникли проблемы со светом и водой.