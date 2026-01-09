Несколько пассажиров летевшего из Лос-Анжелеса в Лондон Airbus сломали ноги

Несколько пассажиров Airbus A380 авиакомпании British Airways, летевшего из Лос-Анджелеса в Лондон, получили травмы, они сломали ноги во время сильной турбулентности, материал из The Sun перевел aif.ru.
По словам командира воздушного судна (КВС), турбулентность началась примерно через 20 минут после отключения индикатора «пристегните ремни», когда самолет пролетал над Гренландией. «Болтанка» длилась 10−15 минут. Травмы получили пассажиры и член экипажа, которые передвигались по самолету.
«Самолёт внезапно накренился и начал двигаться вбок», — поделился один из пассажиров.
Он добавил, что в этот момент выходил из туалета, потерял равновесие и сломал лодыжку. Кроме того, один из пассажиров потерял сознание, вероятно, из-за стрессовой ситуации.
КВС принял решение совершить экстренную посадку в Канаде или Исландии, но в итоге долетел до лондонского Хитроу, где борт ждали экстренные службы. Все получившие травмы пассажиры госпитализированы.
