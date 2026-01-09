«Сильные снег и ветер». Красный уровень опасности объявлен в Минске из-за снежного циклона

В Минске объявили красный уровень опасности из-за снежного циклона Улли-Фрэнсис, второй день бушующего в Беларуси. Подробнее о непогоде рассказали в Белгидромете.
Так, в Минске на пятницу, 9 января, объявлен красный уровень опасности. В столице ожидается сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы, усиление ветра с порывами 15 — 20 метров в секунду. В течение суток в Минске будет не теплее −10 — −12 градусов. Ветер северного и северо-восточного направления с порывами.
В целом, по стране в этот день будет около −7 — −13 градусов в дневные часы, чуть выше температуры по юго-востоку примерно −1 — −6 мороза. На большей части Беларуси — сильный снег с метелями.
— На дорогах снежные заносы, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный и северо-восточный, во многих районах — сильный порывистый, — предупредили белорусов синоптики.
