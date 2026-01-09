Работу санавиации в Омской области оценили на 30 миллионов рублей дороже

Под занавес 2025 года БУЗОО «Территориальный центр медицины катастроф» заключен контракт на «выполнение авиационных работ в целях оказания медицинской помощи». Фактически речь идет о работе так называемой санавиации, включая доставку пациентов в медицинские учреждения региона. Подряд стоимостью порядка 211,72 миллиона рублей взяло ООО «Национальная служба санитарной авиации» из Санкт-Петербурга, контракт рассчитан на оказание услуг в течение всего 2026 года.
Согласно условиям контракта, речь идет о привлечении к оказанию услуг двух вертолетов, в том числе в интересах проведения профосмотров и диспансеризации, причем один из них должен базироваться в Таре, тогда как второй — на территории областного центра.
Стоит отметить, что подобные договоры заключаются ежегодно, причем упомянутая коммерческая структура привлекается к оказанию данных услуг не впервые. Так, с наступлением 2025 года заключалось два договора на выполнение авиационных работ «специального назначения» совокупной стоимостью 181,23 миллиона рублей. Таким образом, по наблюдениям «СуперОмска», за год финансирование названных работ приросло примерно на 30 миллионов рублей.
Ранее обнародованы показатели привлечения авиационного транспорта для оказания медицинской помощи в течение 2025 года: совершено 275 вылетов для экстренной эвакуации пациентов, 60 из которых — недоношенные младенцы.