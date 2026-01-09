Премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудил с американским лидером Дональдом Трампом вопросы, касающиеся «сдерживания» России на Крайнем Севере. Об этом сообщила канцелярия британского премьера.
— Лидеры обсудили вопросы евроатлантической безопасности и согласились с необходимостью сдерживания… России на Крайнем Севере. В последние месяцы европейские союзники активизировали свои усилия по защите евроатлантических интересов, но для защиты региона можно сделать большее, — говорится в публикации.
В последние годы Россия выражает обеспокоенность по поводу беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ, утверждая, что альянс расширяет свои инициативы под предлогом сдерживания «российской агрессии». При этом власти РФ неоднократно подчеркивали, что не угрожают никому, но будут внимательно следить за действиями, которые могут представлять опасность для ее интересов.
Кроме того, в тот же вечер британский премьер провел переговоры о «сдерживании» России с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Оба согласились с необходимостью предпринять дополнительные меры для противостоянии РФ на Крайнем Севере, передает РИА Новости.
Все это происходит на фоне претензий Вашингтона на владение Гренландией. 5 января СМИ сообщили, что США намерены взять остров под свой контроль до 4 июля. По данным журналистов, администрация страны может «попытаться использовать благоприятную возможность для установления контроля» над островом перед промежуточными выборами, которые состоятся в ноябре.