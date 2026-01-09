В последние годы Россия выражает обеспокоенность по поводу беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ, утверждая, что альянс расширяет свои инициативы под предлогом сдерживания «российской агрессии». При этом власти РФ неоднократно подчеркивали, что не угрожают никому, но будут внимательно следить за действиями, которые могут представлять опасность для ее интересов.