Власти назвали причину проседания межэтажной плиты в многоэтажке в Витебске

Стала известна причина проседания межэтажной плиты в многоэтажном доме в Витебске, сообщил телеграм-канал «Витебская область. Официально».
Ранее «Комсомолка» писала, что межэтажная плита просела в одной из многоэтажек в Витебске: «Из подъезда эвакуированы 34 человека, из них четверо детей».
После происшествия комиссия по ЧС установила причину провисания плиты потолочного перекрытия в витебской многоэтажке. Выяснилось, что в одной из квартир проводился ремонт с нарушением регламентов и без разрешительной документации.
Как рассказали накануне в отделе жилищно-коммунального хозяйства Витебского горисполкома, в многоэтажном доме уже завершили первый этап восстановительных работ, жильцы квартир в пострадавшем подъезде вернулись в свои жилища.
Предполагается, что жильцы аварийной и вышерасположенной квартир смогут вернуться домой 9 января, когда будут окончены все работы.
Кроме того, МЧС сказало, что будет с жильцами двух квартир в Витебске, между которыми просела межэтажная плита.
Еще мы рассказывали, что происходит с аварийным домом в Гомеле после демонтажа пяти этажей.