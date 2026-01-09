Декоративная обезьянка напала на девушку в торговом центре

В Балаковскую больницу на новогодних каникулах поступило несколько необычных пациентов. Как сообщает телеканал «Саратов 24», сюда доставили двух любителей зимнего спорта: лыжника и сноубордиста с серьёзными переломами голени, получившими травмы на горнолыжном курорте. Также помощь потребовалась мужчине после падения с «ватрушки» (тюбинга).