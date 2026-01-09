Ричмонд
Декоративная обезьянка напала на девушку в торговом центре

Жительница Саратова попала в больницу после нападения обезьяны.

В Балаковскую больницу на новогодних каникулах поступило несколько необычных пациентов. Как сообщает телеканал «Саратов 24», сюда доставили двух любителей зимнего спорта: лыжника и сноубордиста с серьёзными переломами голени, получившими травмы на горнолыжном курорте. Также помощь потребовалась мужчине после падения с «ватрушки» (тюбинга).

— Но самой неожиданной стала травма 27-летней девушки. В торговом центре на неё прыгнула декоративная обезьянка. Пострадавшую госпитализировали и в качестве меры предосторожности начали курс уколов от бешенства, — пишут журналисты.

Врачи напоминают об осторожности во время отдыха, чтобы праздники не закончились в больнице.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Улан-Удэ пьяная ссора в баре закончилась стрельбой.