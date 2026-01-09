Омичка с супругом-иностранцем смогла добиться получения материнского капитала

Прокуратура Ленинского округа помогла омичке получить сертификат на маткапитал и оформить ежемесячные детские выплаты. Женщина, воспитывающая двух детей с супругом — гражданином Индии, долгое время не могла доказать свое право на положенную финподдержку.
«Надзорный орган подал в суд исковое заявление о понуждении уполномоченных органов назначить местной жительнице пособие в связи с рождением и воспитанием несовершеннолетних, а также выдать сертификат на получение семейного капитала», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Территориальное отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ отказывало в выплатах, ссылаясь на различные формальные причины. После частичного удовлетворения иска судом первой инстанции прокуратура оспорила решение.
За женщиной признали право на получение материнского капитала в связи с рождением второго ребенка. Вынесенное решение уже исполнено.
