Омичка с супругом-иностранцем смогла добиться получения материнского капитала

Женщине долгое время отказывали в выплатах по различным формальным основаниям.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Ленинского округа помогла омичке получить сертификат на маткапитал и оформить ежемесячные детские выплаты. Женщина, воспитывающая двух детей с супругом — гражданином Индии, долгое время не могла доказать свое право на положенную финподдержку.

«Надзорный орган подал в суд исковое заявление о понуждении уполномоченных органов назначить местной жительнице пособие в связи с рождением и воспитанием несовершеннолетних, а также выдать сертификат на получение семейного капитала», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Территориальное отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ отказывало в выплатах, ссылаясь на различные формальные причины. После частичного удовлетворения иска судом первой инстанции прокуратура оспорила решение.

За женщиной признали право на получение материнского капитала в связи с рождением второго ребенка. Вынесенное решение уже исполнено.

