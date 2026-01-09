Актер Керем Бюрсин из «Постучись в мою дверь» представил новую возлюбленную

Актер из турецкого сериала «Постучись в мою дверь» Керем Бюрсин официально представил новую девушку. Соответствующий пост появился в его социальных сетях.
В конце октября турецкие СМИ сообщили, что после разрыва с Мелисой Тапан у Бюрсина появилась новая девушка. Актер сам подтвердил изменения в своей личной жизни, опубликовав в социальных сетях романтическое фото с инфлюенсером Селин Ягджыоглу. Вскоре аналогичный пост сделала и сама Ягджыоглу.
Интересно, что несколько дней назад Селин уже делилась с подписчиками своими чувствами, но не раскрыла имя своего избранника. По ее словам, они влюблены друг в друга «как школьники».
С каждым годом число поклонниц турецких сериалов продолжает расти. Однако зачастую зрительниц привлекает не столько сюжет, сколько внешность мужчин на экране. «Вечерняя Москва» составила список турецких актеров, которые завоевали сердца женщин по всему миру.
