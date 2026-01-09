Ростовчане выбрали самую красивую ель города. Голосование за лучшую ель Ростова-на-Дону завершено. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин в своём телеграм-канале.
«Благодарю всех, кто нашёл время в череде праздничных дней и проголосовал. Все ели, представленные на конкурс, без сомнения, заслуживают награды и внимания: каждая уникальна по-своему», — написал глава города.
Лидером голосования стала ель, расположенная возле Донской публичной библиотеки, набравшая 4 222 голоса. Высота новогодней красавицы 12 метров. За ель в парке «Левобережье», высотой 10 метров, проголосовало 3 980 человек. Третье место заняла елка-шишка, высотой восемь метров, на Набережной реки Дон. Ей отдали 1 374 голоса. Александр Скрябин поблагодарил участников конкурса за создание новогодней атмосферы.